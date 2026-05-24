Il difensore della Sambenedettese ha dichiarato che, dopo il gol che ha portato il risultato sul 2-1, anche la squadra ha perso fiducia. La sua testimonianza è stata rilasciata durante un podcast locale, riferendosi all’ultima partita di campionato. Non sono stati forniti altri dettagli sulla dinamica del match o sui momenti successivi. La conversazione si è concentrata esclusivamente sulla percezione interna della squadra durante quella fase della gara.

"Dopo il 2 a 1 della Vis nemmeno noi sul campo ci credevamo più". Parola del difensore centrale della Sambendettese Alessio Zini, che intevistato da un podcast locale è tornato nelle scorse ore a parlare dell’ultima discutissima giornata di campionato. Un derby che ha avuto ripercussioni importanti sia da una parte che dall’altra. La Samb, grazie alla rimonta portata a termine dal 97’ in poi, si è salvata senza passare per i playout; la Vis è stata invece duramente contestata sia al triplice fischio che all’uscita, ai cancelli dello stadio. Una contestazione che ha sancito la chiusura dei rapporti con mister Stellone, rimasto talmente ferito dalle parole a lui rivolte da alcuni tifosi da decidere di interrompere un rapporto che per contratto sarebbe dovuto durare fino al 2030. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Zini (Samb): "Dopo il 2-1 nemmeno noi ci credevamo più"

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