Un uomo è stato arrestato nuovamente dopo una lite con la badante e i familiari, che si è trasformata in violenza. L’incidente è avvenuto in una abitazione, dove sono stati coinvolti anche altri membri della famiglia. La lite ha portato all’arresto dell’uomo, che è stato portato di nuovo in carcere. Non sono stati resi noti dettagli sulle modalità della lite o sulle ferite riportate dalle persone coinvolte.

? Punti chiave Come è degenerata la lite tra il fratello e la badante?. Chi ha subito le conseguenze della violenza in quella casa?. Perché l'uomo è tornato in carcere dopo soli sette mesi?. Quali misure prenderà il tribunale per proteggere la donna disabile?.? In Breve L'uomo era tornato in libertà solo sette mesi fa dopo precedente pena detentiva.. L'arresto è avvenuto venerdì sera intorno alle ore 21 a Zerfaliu.. Il trentottenno è stato trasferito nel carcere di Massama per rito direttivo.. Il conflitto ha coinvolto la sorella e la badante di una donna disabile.. Un uomo di 38 anni è stato arrestato a Zerfaliu venerdì sera dopo una violenta lite scoppiata in un’abitazione dove vive una donna disabile e allettata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zerfaliu, arrestato dopo la lite con badante e familiari: torna in carcere

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