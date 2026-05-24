YouTube mette il timer agli Shorts | il vero problema non è il tempo ma l’educazione digitale
YouTube ha deciso di attivare un timer sui Shorts per gli utenti minorenni in Italia, limitando così la visione di video brevi. Questa funzione permette di impostare un limite di tempo quotidiano per l’utilizzo, ma non blocca completamente l’accesso. La misura mira a gestire il tempo trascorso sulla piattaforma, mentre il dibattito si concentra anche sulla responsabilità dell’educazione digitale dei giovani.
YouTube introduce in Italia il controllo totale sui video brevi per i minorenni. Abbiamo parlato con il medico Garth Graham di YouTube per capire dove finisce la tutela e dove inizia la responsabilità delle famiglie. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Nervous System Short Video –Super Easy Explanation | Quiz Mining Shorts
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