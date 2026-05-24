YouTube mette il timer agli Shorts | il vero problema non è il tempo ma l’educazione digitale

YouTube introduce in Italia il controllo totale sui video brevi per i minorenni. Abbiamo parlato con il medico Garth Graham di YouTube per capire dove finisce la tutela e dove inizia la responsabilità delle famiglie. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Nervous System Short Video –Super Easy Explanation | Quiz Mining Shorts

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