Yildiz out per il derby la sua stagione si chiude con 90 minuti d’anticipo Ma come va la Juve senza il suo dieci? I numeri

Notizia in breve

Il giocatore turco sarà assente nel derby, interrompendo la sua stagione con 90 minuti di anticipo. La Juventus dovrà affrontare la partita senza il suo talento principale. I numeri della stagione indicano che la squadra ha avuto un rendimento da leader con lui in campo. Sono stati analizzati anche i precedenti incontri senza il giocatore, evidenziando come la sua assenza abbia influenzato le prestazioni della squadra in passato.