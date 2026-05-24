Yildiz out per il derby la sua stagione si chiude con 90 minuti d’anticipo Ma come va la Juve senza il suo dieci? I numeri
Il giocatore turco sarà assente nel derby, interrompendo la sua stagione con 90 minuti di anticipo. La Juventus dovrà affrontare la partita senza il suo talento principale. I numeri della stagione indicano che la squadra ha avuto un rendimento da leader con lui in campo. Sono stati analizzati anche i precedenti incontri senza il giocatore, evidenziando come la sua assenza abbia influenzato le prestazioni della squadra in passato.
di Luca Fioretti Torino Juve, l’analisi sull’assenza del talento turco nel Derby della Mole: i numeri di un’annata da leader e i precedenti senza di lui. Il forfait di Kenan Yildiz rappresenta una tegola pesantissima per la Juventus a pochissime ore dal derby della Mole. Il talento turco è stato costretto ad alzare bandiera bianca a causa dei problemi fisici accusati nelle ultime ore, privando mister Spalletti del suo uomo più estroso e imprevedibile proprio nella notte più importante dell’anno, quella che deciderà il destino europeo del club. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO I numeri stagionali del numero dieci bianconero fotografano l’assoluta centralità all’interno del progetto tecnico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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