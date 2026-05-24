Yildiz da leader | sarà in panchina nel derby col Torino nonostante l’infortunio

Yildiz, nonostante un infortunio, sarà presente in panchina per il derby contro il Torino. La decisione è stata comunicata dalla squadra, che ha deciso di mantenerlo tra i convocati per la partita. L’attaccante sta recuperando e parteciperà alla sfida senza scendere in campo, ma sarà disponibile come alternativa. La presenza in panchina di Yildiz rappresenta un elemento di supporto per la squadra. La partita si svolgerà nel rispetto del calendario stabilito.

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