XPENG Robotaxi | al via la produzione
La produzione del robotaxi di XPENG è iniziata, segnando un passo importante nel settore della guida autonoma. La vettura, progettata per il servizio di trasporto senza conducente, è stata avviata alla produzione in Cina. Questi veicoli sono destinati a operare come taxi automatici, senza pilota a bordo. La notizia rappresenta un avanzamento concreto nel settore, che sta ampliando le applicazioni delle tecnologie di guida autonoma nel trasporto pubblico.
(Adnkronos) – La corsa alla guida autonoma entra in una nuova fase e questa volta il protagonista arriva dalla Cina. XPENG ha ufficialmente avviato la produzione in serie del proprio Robotaxi, segnando un passaggio che potrebbe avere un impatto enorme sull’intero settore automotive mondiale. Non si tratta soltanto dell’ennesimo prototipo tecnologico, ma di un modello. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova. Citroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatile. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
TEN 583 | US EV Tax & Oil Lease Sales, Xiaomi YU7 Record, What Canadians Want
Notizie e thread social correlati
XPeng avvia la produzione: il robotaxi senza laser sfida il settoreUn nuovo robotaxi senza laser entra in produzione, puntando sulla visione artificiale per navigare le strade.
Electrolux dimezza la produzione, annunciati 1.700 esuberi in Italia: i tagli su produzione, personale, ricerca e sviluppoElectrolux ha annunciato la riduzione della produzione in Italia, con un piano che prevede circa 1.
Temi più discussi: Xpeng mette in produzione il suo primo robotaxi: al via le sperimentazioni; Robotaxi Xpeng, cosa sappiamo della tecnologia del brand cinese; Prodotti i primi robotaxi di serie di Xpeng: i test operativi al via dopo l'estate; XPeng: al via la produzione di massa dei robotaxi.
Nuovo robotaxi Xpeng, con Ai fa a meno di LiDar e mappature alta definizione. Basato sulla piattaforma premium del suv GX punta a innalzare la qualità dei viaggi #ANSAmotori #ANSA x.com
Nuovo robotaxi Xpeng, con Ai fa a meno di LiDar e mappature alta definizione. Basato sulla piattaforma premium del suv GX punta a innalzare la qualità dei viaggi #ANSAmotori #ANSA facebook
XPENG Robotaxi: al via la produzioneXPENG avvia la produzione del Robotaxi con guida autonoma L4 e tecnologia pure vision per la mobilità urbana del futuro ... adnkronos.com
La Xpeng cinese inizia la produzione di massa di robotaxi a Guangzhou reddit
Prodotti i primi robotaxi di serie di Xpeng: i test operativi al via dopo l’estateIl colosso cinese, presente in Italia con i Suv G9 e G6 e la berlina P7+, entra nell’arena della mobilità autonoma robotizzata, con un modello completamente prodotto in casa con tecnologie proprietari ... corriere.it