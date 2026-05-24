XPENG Robotaxi | al via la produzione

Notizia in breve

La produzione del robotaxi di XPENG è iniziata, segnando un passo importante nel settore della guida autonoma. La vettura, progettata per il servizio di trasporto senza conducente, è stata avviata alla produzione in Cina. Questi veicoli sono destinati a operare come taxi automatici, senza pilota a bordo. La notizia rappresenta un avanzamento concreto nel settore, che sta ampliando le applicazioni delle tecnologie di guida autonoma nel trasporto pubblico.