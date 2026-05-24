La guerra del Peloponneso, scritta da Tucidide tra il 460 e il 400 a.C., copre gli eventi dal 431 al 411 a.C., con una possibile interruzione a causa della morte dell’autore. La narrazione si concentra sui conflitti tra Atene e Sparta e sulle dinamiche politiche e militari di quel periodo. La sua opera è considerata uno dei testi fondamentali per lo studio della storia antica e delle relazioni di potere. Recentemente, è stata citata in contesti politici e geopolitici, evidenziando come alcune nazioni si rifacciano ai classici.

L’opera storiografica di Tucidide (460-400 a.C.) è nota come La guerra del Peloponneso, e racconta i fatti dal 431 al 411, interrompendo lo svolgimento, forse per la morte dell’autore. Egli assistette comunque alla disfatta di Atene e allo spettacolare abbattimento delle Lunghe Mura (402). Usando un metodo razionalistico e senza chiamare in causa gli dei o il destino, si chiede la causa profonda del conflitto tra le due massime potenze greche del V secolo. Ritiene che tutti sappiano gli antefatti, e siccome noi non abbiamo la sua convinzione, qui brevemente li riassumiamo. La Guerra del Peloponneso: gli antefatti. Nel 490 un esercito persiano (toh!) sbarca a Maratona, venendo annientato da Milziade con novemila opliti ateniesi e mille platesi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Xi Jinping e Tucidide: la vera “trappola” è la Cina che cita i classici mentre l’Europa li dimentica

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Trump, Xi Jinping, and the Thucydides Trap: Are Your Investments Safe

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Comunque Xi Jinping che cita Tucidide davanti a Donald Trump è spettacolo puro...nemmeno credo che Trump abbia capito: Xi paragona la Cina ad Atene (democratica ed emergente) e gli USA a Sparta (oligarchia militarista). #inmezzora x.com

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