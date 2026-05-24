Nella riserva naturale di Torino di Sangro si svolge la sfida nazionale tra le élite del trail running. Gli atleti corrono su terreni collinari, tra radici e single track. La sicurezza è garantita da un team di volontari e operatori che monitorano i percorsi. La gara coinvolge circa 300 partecipanti e si sviluppa su un percorso di circa 50 chilometri. La sfida si svolge in un ambiente naturale, con condizioni del terreno variabili e tratti tecnici.

? Domande chiave Come influenzerà la conformazione del terreno la sfida tra gli élite?. Chi coordinerà la sicurezza lungo i sentieri della riserva naturale?. Quali sono i dettagli logistici per gli atleti tra le batterie?. Perché il percorso è stato progettato per essere così selettivo?.? In Breve Batteria ore 9:10 per categorie M5-M9 e donne con tre giri.. Batteria ore 11:10 per gruppi élite M1-M4 con quattro giri.. Percorso tecnico di 8 chilometri gestito da Fabio Marino e staff UISP.. Logistica e premi presso la Pizzeria Costaverde a Torino di Sangro Marina.. Domani mattina, domenica 24 maggio 2026, la Riserva Naturale Regionale della Lecceta a Torino di Sangro ospiterà la decima edizione della XC della Lecceta, un appuntamento che quest’anno assume il prestigio di Campionato Nazionale UISP. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - XC della Lecceta: sfida nazionale tra i boschi di Torino di Sangro

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