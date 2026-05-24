XC della Lecceta | sfida nazionale tra i boschi di Torino di Sangro
Nella riserva naturale di Torino di Sangro si svolge la sfida nazionale tra le élite del trail running. Gli atleti corrono su terreni collinari, tra radici e single track. La sicurezza è garantita da un team di volontari e operatori che monitorano i percorsi. La gara coinvolge circa 300 partecipanti e si sviluppa su un percorso di circa 50 chilometri. La sfida si svolge in un ambiente naturale, con condizioni del terreno variabili e tratti tecnici.
? Domande chiave Come influenzerà la conformazione del terreno la sfida tra gli élite?. Chi coordinerà la sicurezza lungo i sentieri della riserva naturale?. Quali sono i dettagli logistici per gli atleti tra le batterie?. Perché il percorso è stato progettato per essere così selettivo?.? In Breve Batteria ore 9:10 per categorie M5-M9 e donne con tre giri.. Batteria ore 11:10 per gruppi élite M1-M4 con quattro giri.. Percorso tecnico di 8 chilometri gestito da Fabio Marino e staff UISP.. Logistica e premi presso la Pizzeria Costaverde a Torino di Sangro Marina.. Domani mattina, domenica 24 maggio 2026, la Riserva Naturale Regionale della Lecceta a Torino di Sangro ospiterà la decima edizione della XC della Lecceta, un appuntamento che quest’anno assume il prestigio di Campionato Nazionale UISP. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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