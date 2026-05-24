Il match tra Becky Lynch e Sol Ruca, disputato durante Saturday Night’s Main Event il 23 maggio, ha suscitato numerose reazioni negative sui social media. I fan della WWE hanno espresso insoddisfazione per il risultato finale e per l’andamento dell’incontro. La discussione si è concentrata principalmente sulla gestione del match e sulla conclusione, che non ha incontrato il favore del pubblico. Non sono state riportate altre reazioni ufficiali o commenti da parte degli organizzatori dell’evento.

Il match tra Becky Lynch e Sol Ruca andato in scena a Saturday Night’s Main Event del 23 maggio ha provocato un’ondata di critiche da parte dei fan della WWE, che si sono riversati sui social per esprimere il proprio disappunto. L’incontro si è concluso quando l’arbitra Jessika Carr è stata colpita accidentalmente dalla Sol Snatcher, dopo che Lynch l’aveva usata come scudo. Il match è stato quindi interrotto, assegnando la vittoria a Sol Ruca per squalifica. Le reazioni dei fan sui social. Le critiche non si sono fatte attendere. Un fan ha attaccato duramente la WWE per il modo in cui si è concluso il match: “Ecco quanto questa compagnia sia... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Pioggia di critiche dei fan dopo il finale del match Tra Lynch e Ruca

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