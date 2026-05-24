Penta ha ottenuto un’importante vittoria a Saturday Night’s Main Event, mantenendo il titolo Intercontinentale al termine di un match intenso contro Ethan Page. L’evento si è svolto all’Allen County War Memorial Coliseum di Fort Wayne, Indiana, e il match valido per l’ IC Title è stato uno dei momenti centrali della serata. Dopo aver conquistato la cintura battendo Dominik Mysterio, Penta si è affermato come un campione combattivo, difendendo con successo il titolo contro avversari del calibro di Dragon Lee, Rusev e El Hijo Del Vikingo. It's Penta time! @PENTAELZEROM #SNME pic.twitter.comX5uXNFM14E — WWE (@WWE) May 24, 2026 Penta ed Ethan Page infiammano il pubblico con un match senza respiro. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Battaglia spettacolare a SNME, Penta conserva l’Intercontinental Championship

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