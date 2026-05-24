Workshop shakti dance con Assunta Perna Gurupurika Kaur

Notizia in breve

Domenica 31 maggio si terrà un workshop di Shakti Dance presso VIC' STREET, in via Giuseppe Martucci 44 a Napoli. L’evento si svolgerà dalle 9:45 alle 11:15 e sarà condotto da Assunta Perna, nota anche come Gurupurika Kaur. La partecipazione è aperta a chi desidera praticare questa disciplina, senza limiti di età o esperienza. Per informazioni si può contattare l’indirizzo email [email protected].