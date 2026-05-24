Workshop di danza polinesiana
Sabato 30 maggio, dalle 14:00 alle 15:30, si terrà un workshop di danza polinesiana con Dalia Deya presso VIC' STREET, in via Giuseppe Martucci 44 a Napoli. L’evento è aperto a chi desidera scoprire questa danza tradizionale. Le iscrizioni possono essere inviate via email all’indirizzo [email protected]. La partecipazione è aperta a tutti, senza limiti di età.
SABATO 30 MAGGIO ORE 14:00- 15:30WORKSHOP WORKSHOP DANZA POLINESIANA (con Dalia Deya)Presso VIC' STREETvia Giuseppe Martucci 44- Napoli [email protected]’APP: 3387981020. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Workshop 'Ori Tahiti
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