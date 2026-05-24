welfare contro le trappole della bonus economy un piano per le nuove generazioni

Un piano per le nuove generazioni è stato presentato, con l’obiettivo di contrastare le difficoltà della bonus economy. La proposta, ideata dall’ex ministro, mira a rafforzare il welfare e prevenire le trappole dell’attuale sistema economico. Si tratta di un’iniziativa bipartisan che intende proseguire indipendentemente dall’esito delle prossime elezioni. La proposta prevede interventi specifici nel settore sociale e lavorativo per sostenere le fasce più vulnerabili della popolazione.

Un piano per le nuove generazioni (Png) per superare le fragilità strutturali dell’economia italiana caratterizzata da un basso livello di crescita. Un piano bipartisan, con la prospettiva di andare oltre il prossimo anno e diventare una piattaforma su cui possa lavorare chiunque vinca le elezioni politiche. A lanciare l’idea è stata Elsa Fornero, professoressa onoraria di Economia all’Università di Torino e già ministra del Lavoro e delle politiche sociali del Governo Monti, nel corso del panel «Bonus fiscali e sostenibilità della spesa sociale» durante il Festival dell’Economia di Trento. Una proposta per cercare di delineare un orizzonte di più ampio respiro temporale. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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