Washington alza il livello | testato in segreto del missile intercontinentale Minuteman III

Da ilgiornale.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli Stati Uniti hanno eseguito un test segreto del missile intercontinentale Minuteman III, lanciato dalla Vandenberg Space Force Base durante l’esercitazione GT-256. Il test è stato condotto senza annunci pubblici e si inserisce in attività di verifica delle capacità militari. Nessuna informazione è stata fornita sui risultati o sull’impatto strategico dell’operazione.

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Gli Stati Uniti hanno condotto un test del missile balistico intercontinentale Minuteman III, lanciato dalla Vandenberg Space Force Base nell’ambito dell’esercitazione GT-256. L’operazione è stata eseguita sotto la supervisione della U.S. Space Force e dell’Air Force Global Strike Command, con l’obiettivo di verificare la prontezza operativa della componente terrestre della deterrenza nucleare statunitense. Il lancio è stato pianificato con largo anticipo ed al momento non risulta collegato a specifiche tensioni internazionali contingenti. Cosa sappiamo. Secondo le fonti ufficiali l’operazione ha consentito la verifica completa del sistema propulsivo a tre stadi a combustibile solido, della catena di guida e delle capacità di rientro atmosferico del vettore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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