Volontari di Puliamo i Quartieri all' opera | rimossi 15 chili di rifiuti

Si è svolto sabato alle 9 un nuovo appuntamento dell’iniziativa “Puliamo i quartieri”, il progetto del Comune di Pordenone che coinvolge cittadini e associazioni di volontariato con l’obiettivo di promuovere la cura e il decoro urbano della città.I volontari essendo numerosi si sono potuti. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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