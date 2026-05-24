Volontari di Puliamo i Quartieri all' opera | rimossi 15 chili di rifiuti

Da pordenonetoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si è svolto sabato alle 9 un nuovo appuntamento dell’iniziativa “Puliamo i quartieri”, il progetto del Comune di Pordenone che coinvolge cittadini e associazioni di volontariato con l’obiettivo di promuovere la cura e il decoro urbano della città.I volontari essendo numerosi si sono potuti. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Puliamo i quartieri, volontari all'opera in zona stazione e al parco QueriniSabato 16 maggio si è tenuto un nuovo evento di “Puliamo i Quartieri” con la partecipazione di cittadini, volontari di Scientology, Peace Brothers e...

Temi più discussi: Volontari di Puliamo i Quartieri all'opera: rimossi 15 chili di rifiuti; Nuova edizione a Cagliari per Puliamo la Sella!, i volontari raccolgono una tonnellata di rifiuti; Il Comune di Muros aderisce a Puliamo il Mondo 2026; Puliamo i quartieri, volontari all'opera in zona stazione e al parco Querini.

volontari di puliamo volontari di puliamo iPordenone, nuovi volontari in azione con Puliamo i quartieriNel nuovo appuntamento dell’iniziativa comunale raccolti vetro, plastica, metalli e rifiuti abbandonati in un’ampia area urbana ... nordest24.it

volontari di puliamo volontari di puliamo iPordenone, volontari in azione con Puliamo i quartieriPORDENONE - Due ore di pulizia tra piazzali e aree verdi, con cittadini, volontari e una realtà aziendale impegnati contro l’abbandono dei rifiuti. Si è svolto questa mattina, dalle 9 alle 11, un ... nordest24.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web