A Massa Carrara, le squadre under 17 e under 19 di pallavolo hanno vinto il titolo territoriale dell’Appennino Toscano. Entrambe le formazioni hanno conquistato la vittoria durante le rispettive rassegne, portando a casa il trofeo in questa stagione. La doppietta conferma il successo delle squadre giovanili della Pallavolo Massa Carrara nel campionato regionale.

Un’altra doppietta nel volley giovanile maschile. E’ quella che ha portato a casa anche quest’anno la Pallavolo Massa Carrara conquistando il titolo territoriale dell’Appenino Toscano sia con la squadra Under 19 che con quella Under 17. La stessa Federazione in una delle ultime uscite casalinghe della società massese ha provveduto a consegnare sul campo i simbolici “scudetti“ vinti. "Sono diversi anni di fila ormai che riusciamo a vincere almeno un titolo territoriale – ha esternato la responsabile del settore giovanile Silvia Angelini –. Nella stagione precedente avevamo fatto tripletta vincendo anche con l’under 15, l’anno precedente i titoli erano stati due ed in quello prima ancora tre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Volley, nelle rassegne under 17 e 19. Massa Carrara mette a segno un’altra doppietta. Conquistati i titoli dell’Appennino Toscano

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