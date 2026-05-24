Gli agenti dei Servizi Segreti hanno sparato a un uomo di 21 anni che si era avvicinato a un posto di blocco vicino alla Casa Bianca. L’uomo era armato e aveva dichiarato di voler uccidere il presidente. Sul posto sono stati recuperati armi e documenti. Il soggetto è stato ferito e trasportato in ospedale. Non ci sono altre persone coinvolte. La scena è stata ripresa in un video che mostra gli agenti aprire il fuoco.

Momento di terrore a Washington, dove gli agenti dei Servizi Segreti hanno aperto il fuoco contro un uomo armato che si era avvicinato a un posto di blocco di sicurezza vicino alla Casa Bianca. Il sospetto è stato ucciso dopo aver sparato contro gli agenti federali. Donald Trump si trovava all’interno della residenza presidenziale ma non è rimasto coinvolto. L’episodio è avvenuto poco prima delle 18 ora locale. Secondo una prima ricostruzione fornita dal Secret Service, l’uomo si sarebbe avvicinato al checkpoint esterno al complesso della Casa Bianca aprendo improvvisamente il fuoco contro gli agenti. Leggi anche Attacco armato alla Casa Bianca: Trump evacuato, un ferito nella sparatoria. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Voleva uccidere Trump”: i servizi segreti freddano un 21enne davanti alla Casa Bianca (video)

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Attentato a Trump, fermato luomo che ha sparato alla cena alla Casa Bianca: video del blitz

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L’uomo arrestato per aver aperto il fuoco durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca si chiama Cole Tomas Allen, 31 anni di Torrance in California. Ha detto agli agenti che lo hanno arrestato che voleva uccidere membri dell’Amministrazione Trump. x.com

Non ho mai veramente capito Homelander è solo satira su Trump reddit