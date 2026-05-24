Volantini distribuiti vicino ai seggi | due identificati dalla Digos

Notizia in breve

Due persone sono state identificate dalla Digos mentre distribuivano volantini vicino ai seggi elettorali a Trentola Ducenta. Si tratta del marito di una candidata al consiglio comunale e di un altro candidato. L'episodio si è verificato durante le operazioni di voto. La polizia ha effettuato i controlli senza ulteriori sviluppi. Nessuna altra persona è stata coinvolta o fermata.