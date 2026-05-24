Vogliono rimanere in Italia altri raggiungere la Spagna | sbarco di 75 migranti a Lampedusa

Un gruppo di 75 migranti è arrivato a Lampedusa dopo che il loro barcone di 10 metri è stato soccorso da una motovedetta di Frontex. Alcuni di loro intendono rimanere in Italia, altri vogliono raggiungere la Spagna. Sul barcone viaggiavano persone provenienti da vari Paesi. Dopo lo sbarco, sono stati trasferiti in un centro di accoglienza. La motovedetta ha intercettato il natante a circa 20 miglia dall’isola.

Un gruppo di 75 migranti è sbarcato a Lampedusa dopo che il barcone di 10 metri sul quale viaggiavano è stato soccorso da una motovedetta di Frontex. Bengalesi, egiziani, marocchini e pakistani hanno riferito di essere salpati alle 22 di ieri da Al Khums, in Libia. Alcuni hanno raccontato di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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Vogliono rimanere in Italia, altri raggiungere la Spagna: sbarco di 75 migranti a LampedusaPreferiamo controllare una cosa in più, aspettare quando serve, farci una domanda scomoda invece di cercare una scorciatoia. Con due caffè al mese ci aiuti a offrire un punto di riferimento solido, ... agrigentonotizie.it

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