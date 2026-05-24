Una mostra dedicata ai gioielli più iconici di Vivienne Westwood sta per essere inaugurata, attirando l'attenzione su internet. La rassegna non si limita a esporre pezzi, ma crea un’esperienza immersiva nel mondo punk della stilista, con un allestimento che ricrea un multiverso di ispirazioni e influenze. L’evento si svolge in un museo e promette di rappresentare il legame tra i gioielli e lo stile ribelle di Westwood.

Okay ma questa non è una semplice mostra, ma il multiverso punk-girl di Vivienne Westwood che prende vita dentro un museo. Nel marzo 2027 il V&A Dundee inaugurerà Vivienne Westwood & Jewellery, la primissima esposizione interamente dedicata ai gioielli della designer che ha trasformato la moda in ribellione, provocazione e pura identità personale. I gioielli di Vivienne Westwood saranno in mostra al V&A Dundee di Londra. Perché quando si parla di Vivienne Westwood, i gioielli non sono mai stati semplici accessori. Erano dichiarazioni politiche. Attitudine, letteralmente il finishing touch di un’intera filosofia di vita. La mostra ripercorrerà oltre quarant’anni di archivi della maison, oggi guidata da Andreas Kronthaler, marito e storico collaboratore della stilista. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Vivienne Westwood sta per avere la mostra di gioielli più iconic di sempre (e internet è già ossessionato)

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Vivienne Westwood and Her Rebel Spirit! I Documentario Doppiato in Italiano

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Argomenti più discussi: I gioielli di Vivienne Westwood per la prima volta in mostra; Perché la mostra sui gioielli di Vivienne Westwood al V&A Dundee è il culto visivo di cui abbiamo bisogno; Vivienne Westwood porta i suoi gioielli in mostra nel Regno Unito; Andreas Kronthaler sui gioielli di Vivienne Westwood, l'Orb e perché la creatività appartiene a tutti.

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