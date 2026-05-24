Vive la memoria di Falcone In Tribunale il suo albero
Da ieri, davanti al tribunale di Pesaro, è stato piantato un albero dedicato a Giovanni Falcone. L'iniziativa mira a commemorare il magistrato ucciso nella strage di Capaci. La piantumazione si inserisce nelle attività di ricordo e sensibilizzazione sulla lotta alla criminalità organizzata. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle procedure previste e ha coinvolto alcune autorità locali. L'albero rappresenta un simbolo di memoria e di impegno contro la criminalità.
Davanti al tribunale di Pesaro da ieri cresce anche un pezzo della memoria di Giovanni Falcone. Nell’aiuola all’ingresso del palazzo di giustizia, alle 11,30, studenti, magistrati e istituzioni hanno messo a dimora una gemma dell’Albero Falcone, simbolo della lotta alla mafia e dell’impegno civile delle nuove generazioni. La cerimonia è stata organizzata dall’Associazione nazionale magistrati di Pesaro insieme alle scuole cittadine. Presenti gli studenti degli istituti “Benelli“, “Cecchi“, “Marconi“ e “Mamiani“ insieme alla presidente del tribunale Lorena Mussoni. La scelta del giorno è fortemente simbolica. Il 23 maggio richiama infatti la strage di Capaci del 1992, in cui furono uccisi il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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