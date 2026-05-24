Vittorio Sgarbi è apparso di nuovo in pubblico dopo il ricovero nel 2025 a causa di una grave malattia. La sua presenza è avvenuta durante un evento pubblico, senza ulteriori dettagli sulla condizione attuale. Non sono stati comunicati aggiornamenti sulla sua salute o sulle sue condizioni. La sua partecipazione è stata registrata senza dichiarazioni ufficiali o commenti.

Vittorio Sgarbi è tornato a partecipare a un evento pubblico dopo i problemi di salute che lo avevano costretto al ricovero nel 2025. Il critico d’arte è apparso al Salone del Libro di Torino visibilmente cambiato, ma accolto con grande affetto dal pubblico presente. Leggi anche: Vittorio Sgarbi ha tentato il suicidio? La figlia Evelina denuncia tutti: le sue parole sono strazianti Negli ultimi anni Vittorio Sgarbi ha attraversato uno dei momenti più difficili della sua vita, lontano dall’immagine energica e provocatoria che il pubblico televisivo ha sempre conosciuto. Il critico d’arte, infatti, aveva raccontato apertamente di aver combattuto contro una grave forma depressiva che lo aveva profondamente segnato sia dal punto di vista fisico che emotivo. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Vittorio Sgarbi, dopo la tremenda malattia, è tornato in pubblico: ecco come sta oggi

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Caso Vittorio Sgarbi, comincia oggi la perizia psichiatrica - Vita in diretta 12/02/2026

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