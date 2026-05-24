Viterbo l’81enne si toglie la vita | lettera e ultimo viaggio a Pietrapaola
Un uomo di 81 anni si è tolto la vita a Viterbo, lasciando una lunga lettera con le sue ultime volontà. Prima di morire, ha percorso in auto una lunga strada, partendo da Pietrapaola a bordo di una Panda bianca. La vettura è stata trovata nel parcheggio di un'area di sosta vicino alla città. La lettera rivela le sue intenzioni e i motivi che lo hanno portato a questo gesto.
? Punti chiave Cosa emerge dalle ultime volontà scritte nella lunga lettera?. Chi guidava la Panda bianca usata per il tragitto verso Viterbo?. Perché l'uomo si trovava in piazza Matteotti poco prima del dramma?. Come sono stati ricostruiti i momenti finali davanti al vecchio cimitero?.? In Breve L'uomo ha usato una pistola Smith & Wesson davanti al cimitero di San Lazzaro.. Un testimone ha scoperto il corpo dopo aver udito un rumore simile a un petardo.. Le ceneri saranno trasportate a Pietrapaola, in provincia di Cosenza, per volontà del defunto.. I carabinieri indagano sulla proprietà della Panda bianca utilizzata per il tragitto verso Viterbo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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VITERBO - Momenti di grande dolore quando davanti al cimitero sono arrivate due donne, presumibilmente parenti dell’81enne, soccorse e assistite dai carabinieri in evidente stato di choc #cimitero #civitacastellana #etrurianews #tragedia #viterbo facebook