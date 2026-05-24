Viterbo l’81enne si toglie la vita | lettera e ultimo viaggio a Pietrapaola

Notizia in breve

Un uomo di 81 anni si è tolto la vita a Viterbo, lasciando una lunga lettera con le sue ultime volontà. Prima di morire, ha percorso in auto una lunga strada, partendo da Pietrapaola a bordo di una Panda bianca. La vettura è stata trovata nel parcheggio di un'area di sosta vicino alla città. La lettera rivela le sue intenzioni e i motivi che lo hanno portato a questo gesto.