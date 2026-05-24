Vis a caccia della finale È sfida al Casumaro

Da sport.quotidiano.net 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La squadra di Promozione si prepara a sfidare il Casumaro nella partita decisiva per la finale. Dopo aver vinto i playoff nel girone D, i giocatori di mister Mancini sono ancora concentrati sulla prossima sfida, senza aver ancora celebrato il passaggio del turno. La gara rappresenta il momento più importante della stagione, con l’obiettivo di raggiungere il traguardo più ambito. La partita si gioca in un clima di attesa e determinazione.

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La favola della Vis Novafeltria cerca il suo lieto fine più bello. Dopo aver trionfato nei playoff del girone D di Promozione, per i ragazzi di mister Mancini non è ancora tempo di festeggiare. Il cammino verso l’Eccellenza richiede altre due imprese per completare un sogno che sta facendo battere il cuore a tutta la Valmarecchia. L’appuntamento con la storia è fissato per oggi, alle 16.30, sul rettangolo verde dello stadio ‘Urbini-Casali’ di Secchiano. Il popolo gialloblù è chiamato a raccolta per spingere la squadra in una semifinale playoff che vale un’intera stagione. Di fronte ci sarà il Casumaro, vincitore del girone C. Un avversario dal sapore conosciuto: lo scorso 11 marzo le due squadre si erano già affrontate nella semifinale di Coppa Minetti, con la vittoria del Novafeltria per 1-0 firmata da Giorgini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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