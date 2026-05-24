Vis a caccia della finale È sfida al Casumaro

La favola della Vis Novafeltria cerca il suo lieto fine più bello. Dopo aver trionfato nei playoff del girone D di Promozione, per i ragazzi di mister Mancini non è ancora tempo di festeggiare. Il cammino verso l’Eccellenza richiede altre due imprese per completare un sogno che sta facendo battere il cuore a tutta la Valmarecchia. L’appuntamento con la storia è fissato per oggi, alle 16.30, sul rettangolo verde dello stadio ‘Urbini-Casali’ di Secchiano. Il popolo gialloblù è chiamato a raccolta per spingere la squadra in una semifinale playoff che vale un’intera stagione. Di fronte ci sarà il Casumaro, vincitore del girone C. Un avversario dal sapore conosciuto: lo scorso 11 marzo le due squadre si erano già affrontate nella semifinale di Coppa Minetti, con la vittoria del Novafeltria per 1-0 firmata da Giorgini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Casumaro, sogno più vicino. Ora c’è la Vis NovafeltriaIl Casumaro si avvicina alla promozione in Eccellenza grazie alla vittoria nei playoff del proprio girone, ottenuta lo scorso anno.

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Vis a caccia della finale. È sfida al CasumaroDopo il trionfo nei playoff del girone D, continua la corsa del Novafeltria verso l’Eccellenza: si gioca oggi pomeriggio allo stadio di Secchiano. sport.quotidiano.net

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