Violento incidente sulla SS18 a Omignano | grave un motociclista

Un motociclista è rimasto gravemente ferito in un incidente sulla SS18 a Omignano, località Cerreta, poco dopo le 22 di ieri sera. La moto si è scontrata con un altro veicolo, causando il grave infortunio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il ferito in ospedale. La polizia ha avviato i rilievi per chiarire la dinamica dello scontro. La strada è rimasta chiusa per alcune ore.

Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri lungo la Strada Statale 18, nel territorio comunale di Omignano, in località Cerreta, poco dopo le 22. Nello scontro sono rimasti coinvolti una motocicletta e un’automobile. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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