Durante la corsa, il gruppo ha deciso di neutralizzare la gara a causa di un circuito considerato pericoloso. La decisione è stata presa all’unanimità e comunicata dalla giuria e dagli organizzatori. La maglia rosa ha detto di aver percepito la presenza della fuga e di aver ricevuto ascolto, precisando che la scelta non è stata solo sua, ma condivisa da tutti i corridori.

Sulla neutralizzazione dei tempi a un giro dalla fine (16,3 km dal traguardo), la maglia rosa Jonas Vingegaard spiega in tv: “Il circuito era troppo pericoloso, sì, tutti pensavamo che fosse troppo pericoloso. Quando siamo entrati nel circuito, e non voglio entrare nei dettagli, ci siamo avvicinati all’auto del Presidente di Giuria (prima il suo compagno di squadra Campenaerts, poi lo stesso Vingegaard, ndr) e abbiamo parlato, e loro hanno preso la decisione. Come corridori dobbiamo essere contenti che ci vengono incontro, e voglio ringraziare anche l’organizzazione. È una decisione di tutto il gruppo, e non presa solo da me. Ovviamente... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vingegaard e la neutralizzazione: "Circuito pericoloso, decisione di tutto il gruppo. Grazie a giuria e organizzazione"

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