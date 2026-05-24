Vincitori e migliori look della serata finale Festival di Cannes | il grande ritorno della couture d’archivio

Durante la serata finale del Festival di Cannes, un’attrice indossa un abito in velluto nero con dettagli in pizzo, firmato da un'antica maison di alta moda. Un altro ospite sfoggia un completo in seta color champagne con dettagli di ricami dorati. Tra i look più noti, spicca un vestito di archivio, con tessuti ricercati e tagli classici, che richiama uno stile di epoche passate. La serata ha visto anche vittorie di film premiati e applausi per le performance sul palco.

Life&People.it Oltre alla celebrazione del cinema, la forma d’arte più blasonata di questo millennio, attira l’attenzione, sin dalla nascita della manifestazione, la scelta degli outfit delle celebrità che calcano il tappeto rosso della Croisette; i look della serata finale dell Festival di Cannes 2026 sono i più attesi e per certi aspetti, forse, anche più dei vincitori stessi. Il red carpet finale non è una semplice sequenza di ingressi, ma una costruzione narrativa: ogni look contribuisce a definire l’identità del Festival, del cinema, dell’ industria e dell’immaginario della moda. Per questo gli abiti scelti per l’ultima serata sono il risultato di un lavoro stratificato tra celebs e maison, che deve dialogare con la luce, la fotografia e con il contesto istituzionale della premiazione. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

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