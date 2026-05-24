Vincitori e migliori look della serata finale del Festival di Cannes | il grande ritorno della couture

Durante la serata finale del Festival di Cannes, molte celebrità hanno scelto look di alta moda, segnando il ritorno della couture sulla passerella. Le star hanno indossato abiti eleganti e dettagli raffinati, attirando l’attenzione dei fotografi e dei media presenti. La manifestazione rimane un momento di grande interesse anche per le scelte stilistiche, che continuano a essere oggetto di commenti e analisi. La serata ha visto anche le premiazioni dei film in concorso, con un’attenzione particolare ai look sfoggiati sul tappeto rosso.

Life&People.it Oltre alla celebrazione del cinema, la forma d’arte più blasonata di questo millennio, attira l’attenzione, sin dalla nascita della manifestazione, la scelta degli outfit delle celebrità che calcano il tappeto rosso della Croisette. Per questo i look della serata finale di Cannes 2026 sono i più attesi e per certi aspetti, forse, anche più dei vincitori stessi. Il red carpet finale non è una semplice sequenza di ingressi, ma una costruzione narrativa: ogni look contribuisce a definire l’identità del festival, che comprende sia cinema che industria e immaginario della moda. Per questo gli abiti scelti per l’ultima serata sono il risultato di un lavoro stratificato tra celebs e maison, che deve dialogare con la luce, con la fotografia e con il contesto istituzionale della premiazione. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

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