Villaggio Peruzzo | file capannelli con candidati e disagi per gli elettori

Notizia in breve

Nel Villaggio Peruzzo si sono formati capannelli di elettori e candidati al Consiglio comunale e un candidato sindaco vicino alla scuola, che appare la più frequentata della domenica mattina. La zona registra code e disagi per gli elettori che si recano alle urne. La presenza di sostenitori e candidati ha creato gruppi numerosi, rallentando il flusso di persone e generando tensioni tra gli utenti.