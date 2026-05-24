Villaggio Peruzzo | file capannelli con candidati e disagi per gli elettori
Nel Villaggio Peruzzo si sono formati capannelli di elettori e candidati al Consiglio comunale e un candidato sindaco vicino alla scuola, che appare la più frequentata della domenica mattina. La zona registra code e disagi per gli elettori che si recano alle urne. La presenza di sostenitori e candidati ha creato gruppi numerosi, rallentando il flusso di persone e generando tensioni tra gli utenti.
Capannelli con candidati al Consiglio comunale e un candidato a sindaco nei pressi della scuola del Villaggio Peruzzo, che sembra la più frequentata della domenica mattina da elettori e sostenitori dei vari candidati. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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