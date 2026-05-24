Tornato luogo vivo e contemporaneo, l’iconico “Vigorelli“ ospita due diverse mostre. ‘I giusti nello sport’, aperta da oggi al 31 maggio e organizzata insieme a Fondazione Gariwo, propone in un ampio percorso fotografico storie di atleti e atlete che hanno scelto, rischiando la propria vita e la propria libertà, di promuovere i valori di inclusione, rispetto, solidarietà e pace espressi dalla pratica dello sport. La seconda esposizione fotografica, ‘Una vita in Giro’, sarà invece incentrata sulla figura di Vincenzo Torriani, uno dei più importanti dirigenti sportivi italiani del Novecento e grande artefice della crescita internazionale del Giro d’Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Vigorelli, casa del ciclismo. Le storie “rosa“ in mostra

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