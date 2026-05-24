In vista della prossima stagione, si fanno già i primi conti sugli arruolabili. Tra i giocatori in fase di recupero, ci sono alcuni che hanno subito interventi chirurgici, come un centrocampista operato al menisco e un altro che sta riprendendo dopo un infortunio. I lungodegenti iniziano a intravedere segnali di miglioramento, mentre altri giocatori sono ancora in fase di riabilitazione. La squadra sta monitorando le condizioni fisiche dei propri atleti in vista della preparazione.

La stagione è finita, ma come stanno i vigorini che hanno chiuso anzitempo il campionato a causa di problemi di natura fisica? Nei giorni scorsi Federico Alonzi è stato operato al menisco: 20 giorni senza sforzi, ma il centravanti romano non è atteso da alcun intervento di riabilitazione. Oltre ad Alonzi però ci sono altri vigorini che hanno dovuto fare i conti con problemi fisici nel corso di questi ultimi mesi. L’infortunio più serio è quello di Nicola Gambini: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Eppure il metronomo vigorino sta decisamente bene. Lo aveva anticipato lui stesso al Carlino poche settimane fa, ora la conferma arriva anche da Mattia Ramazzotti Ferretti, l’osteopata della Vigor che afferma: "Nicola è un grande professionista e sta andando fortissimo con la riabilitazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Vigor Senigallia, si fanno già i conti degli arruolabili in vista della prossima stagione. Prende quota il nome di Giuseppe Abagnale. I lungodegenti iniziano a vedere la luce del sole. Alonzi operato al menisco, Gambini è in ripresa

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Ultras Vigor Senigallia in trasferta a San Benedetto del Tronto

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Vigor Senigallia is already counting down the eligible players for next season. Giuseppe Abagnale's name is gaining traction. The long-term players are starting to see the ...The youth team performed well in Castelfidardo. Parrinello, Shkambaj, and Beu seem to be good starting points. sport.quotidiano.net

Vigor Senigallia, si fanno già i conti degli arruolabili in vista della prossima stagione. Prende quota il nome di Giuseppe Abagnale. I lungodegenti iniziano a vedere la luce ...L’under ha ben figurato a Castelfidardo. Parrinello,. Shkambaj e Beu sembrano . punti da cui ripartire. sport.quotidiano.net