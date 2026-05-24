La vigilanza di Milano 3 ha annunciato di aver messo a disposizione 30 uomini per rafforzare i controlli sul territorio. La presenza degli operatori è finalizzata a garantire un monitoraggio più costante e capillare nelle aree di competenza. Non sono state comunicate ulteriori modalità di intervento o dettagli sulle attività previste. La collaborazione con il Comune mira a migliorare la sicurezza locale attraverso un presidio più presente e continuo.

La vigilanza di Milano 3 mette a disposizione i 30 uomini in servizio per garantire un controllo sempre più capillare del territorio. Una collaborazione destinata a rafforzarsi grazie alla sinergia con il Comune guidato dalla sindaca Lidia Reale, per ampliare il raggio d’azione della sicurezza e aumentare il presidio anche nelle aree più esposte a episodi di degrado e microcriminalità. Negli ultimi mesi si sono verificati diversi atti vandalici compiuti da giovani e giovanissimi del posto, ma anche da coetanei provenienti dai comuni vicini che frequentano Milano 3. Episodi che hanno acceso l’attenzione dei residenti e spinto il “supercondominio“ e il Comune a cercare nuove forme di collaborazione per rafforzare prevenzione e controlli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vigilanza di Milano 3, prove di intesa col Comune

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