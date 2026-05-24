Vigilante muore schiacciato dal cancello ma per il medico legale fu infarto Rabbia dei familiari | Inaccettabile

Notizia in breve

Un vigilante è morto schiacciato da un cancello, ma il medico legale ha stabilito che la causa del decesso è un infarto. I familiari hanno espresso rabbia, definendo la situazione inaccettabile. La procura ha incaricato un consulente che ha concluso che le cause del decesso sono legate a patologie cardiache pregresse, escludendo l’incidente come causa principale. La vicenda è ora al centro di un’indagine.