Vigilante muore schiacciato dal cancello ma per il medico legale fu infarto Rabbia dei familiari | Inaccettabile
Un vigilante è morto schiacciato da un cancello, ma il medico legale ha stabilito che la causa del decesso è un infarto. I familiari hanno espresso rabbia, definendo la situazione inaccettabile. La procura ha incaricato un consulente che ha concluso che le cause del decesso sono legate a patologie cardiache pregresse, escludendo l’incidente come causa principale. La vicenda è ora al centro di un’indagine.
Morì dopo che gli cadde addosso un cancello ma per il consulente della procura il decesso sarebbe avvenuto per pregresse patologie cardiache. Il difensore della famiglia di Carmine Griffone, l’avvocato Mario Sgambato, deposita istanza di opposizione al decreto di archiviazione disposta dalla. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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