VIDEO | Saturday Night’s Main Event del 23 Maggio – Show completo
Il 23 maggio si è svolto Saturday Night’s Main Event, uno spettacolo della WWE trasmesso gratuitamente su YouTube. L’evento, che si tiene quattro volte all’anno, ha presentato diverse competizioni di wrestling. La registrazione completa dello show è disponibile online. È stato un appuntamento regolare per gli appassionati, senza modifiche significative rispetto alle edizioni precedenti. La trasmissione ha incluso incontri tra vari wrestler, come di consueto per questa manifestazione.
Ecco l’atteso appuntamento con Saturday Night’s Main Event, lo speciale evento della WWE che si ripete quattro volte all’anno e che é sostanzialmente un PLE gratuito trasmesso su YouTube. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
WWE SATURDAY NIGHTS MAIN EVENT FULL SHOW REVIEW
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