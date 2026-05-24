VIDEO | Auto a fuoco a Pontinia | le immagini dell’incendio
Nella serata di ieri a Pontinia, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio che ha coinvolto un’auto. Le immagini mostrano il veicolo in fiamme mentre i soccorritori operano sul posto. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incendio o eventuali danni. Nessuna persona è risultata coinvolta nell’incidente. La situazione è stata gestita dai vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.
Intervento dei vigili del fuoco nella serata di ieri, sabato 23 maggio, a Pontinia per un incendio d’auto. E’ accaduto in via Leonardo Da Vinci dove le fiamme hanno distrutto una ventura.Nel video il momento in cui i vigili del fuoco spengono il rogo. Le cause sembrerebbero essere accidentali. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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