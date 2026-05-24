Viaggi e sicurezza | perché tornano protagonisti tour operator e agenzie

Recentemente, tour operator e agenzie di viaggio sono tornati a essere protagonisti nel settore turistico, mentre molti turisti preferiscono organizzare le vacanze in autonomia. Negli ultimi anni, un numero crescente di persone ha scelto di prenotare voli, hotel e pacchetti tramite piattaforme online e strumenti di intelligenza artificiale. Questa tendenza ha portato a un calo delle prenotazioni tradizionali e a un aumento delle prenotazioni fai da te.

Sempre più turisti negli ultimi anni hanno scelto di organizzare le proprie vacanze in autonomia, affidandosi alle prenotazioni fai da te tra piattaforme online e strumenti di Intelligenza artificiale. A questa evoluzione del mercato si è però sovrapposto uno scenario internazionale particolarmente instabile. Con l’esplosione della crisi in Medio Oriente, nelle prime fasi dell’emergenza migliaia di italiani si sono ritrovati bloccati all’estero, con numerosi casi di rientro a proprie spese. Una situazione che ha messo in luce le difficoltà che possono emergere quando si viaggia senza una rete di supporto strutturata. Ma è proprio in queste... 🔗 Leggi su Panorama.it

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SICUREZZA A BORDO: I BUS TURISTICI PROTAGONISTI

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