Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-05-2026 ore 19 | 25
Il 24 maggio 2026 alle 19:25, il servizio Astral infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La comunicazione è stata trasmessa attraverso il canale ufficiale di Astral, l'ente regionale che monitora e informa sulle condizioni del traffico e sulla mobilità nella regione. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure rilevanti al momento.
Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A1 Napoli Roma per incidente code tra le uscite Frosinone e Ferentino direzione Roma sul grande raccordo anulare si sta in coda tra le uscite casi Avis e Salaria in carreggiata interna mentre in carreggiata esterna si rallenta tra le uscite Pontina è doppia sul tratto Urbano code altezza Portonaccio direzione tangenziale est percorrendo la a91 Roma Fiumicino rallentamenti tra Ponte Galeria ed il grande raccordo anulare direzione Roma in via Aurelia code a tratti per traffico intenso tra Aranova in Malagrotta direzione... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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