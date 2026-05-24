Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-05-2026 ore 19 | 25

Notizia in breve

Il 24 maggio 2026 alle 19:25, il servizio Astral infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La comunicazione è stata trasmessa attraverso il canale ufficiale di Astral, l'ente regionale che monitora e informa sulle condizioni del traffico e sulla mobilità nella regione. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure rilevanti al momento.