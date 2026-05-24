Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-05-2026 ore 18 | 25

Alle 18:25 del 24 maggio 2026, la viabilità di Roma e del Lazio è stata segnalata da Astral infomobilità. Non sono stati comunicati dettagli su incidenti o criticità specifiche. La rete stradale risulta generalmente regolare, senza blocchi o restringimenti evidenti. La segnalazione riguarda principalmente il monitoraggio delle condizioni del traffico nella regione, senza indicazioni di situazioni di emergenza o di particolare congestione.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A1 Napoli Roma per incidente code tra le uscite Frosinone e Ferentino direzione Roma sul grande raccordo anulare si sta in coda tra le uscite casi Avis e Salaria in carreggiata interna mentre in carreggiata esterna si rallenta tra le uscite Pontina è doppia sul tratto Urbano code altezza Portonaccio direzione tangenziale est percorrendo la a91 Roma Fiumicino rallentamenti tra Ponte Galeria ed il grande raccordo anulare direzione Roma in via Aurelia code a tratti per traffico intenso tra Aranova in Malagrotta direzione... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-05-2026 ore 07:25Alle 7:25 di questa mattina, la viabilità a Roma e nel Lazio presenta alcune criticità segnalate da Astral Infomobilità.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-05-2026 ore 08:25Alle 8:25 del 24 maggio 2026, la rete di viabilità a Roma e nel Lazio è stata aggiornata da Astral infomobilità.

Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-05-2026 ore 17 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-05-2026 ore 08 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-05-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-05-2026 ore 16 | 25.

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