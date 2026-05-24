Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-05-2026 ore 17 | 25

Notizia in breve

Il 24 maggio 2026 alle 17:25, è stato diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio tramite il servizio Astral Infomobilità. L'informazione riguarda lo stato della circolazione e eventuali disagi sulla rete stradale della regione, fornendo dati aggiornati in tempo reale. Non sono stati segnalati incidenti o lavori in corso specifici al momento della comunicazione. La comunicazione viene trasmessa regolarmente per aggiornare gli utenti sulla situazione del traffico.