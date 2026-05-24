Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-05-2026 ore 17 | 25
Il 24 maggio 2026 alle 17:25, è stato diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio tramite il servizio Astral Infomobilità. L'informazione riguarda lo stato della circolazione e eventuali disagi sulla rete stradale della regione, fornendo dati aggiornati in tempo reale. Non sono stati segnalati incidenti o lavori in corso specifici al momento della comunicazione. La comunicazione viene trasmessa regolarmente per aggiornare gli utenti sulla situazione del traffico.
Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sulle principali autostrade territorio ad eccezione del grande raccordo anulare dove si rallenta tra le uscite Ardeatina doppia in carreggiata esterna e del tratto Urbano della A24 dove si sta in coda altezza Portonaccio direzione tangenziale est in via Flaminia incidente la legge del traffico altezza Malborghetto nei due sensi di marcia percorrendo via Aurelia Silente altezza a Palidoro direzione Roma sulla via Litoranea traffico rallentato con code tra Castel Fusano del Campo Ascolano nei due sensi di marcia percorrendo via. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026
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Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-05-2026 ore 17:25Alle 17:25 del 17 maggio 2026, il servizio di Astral Infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio.
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