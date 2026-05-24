Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-05-2026 ore 16 | 25
Alle 16:25 del 24 maggio 2026, la viabilità a Roma e nel Lazio ha registrato rallentamenti e code su alcune arterie principali. La circolazione è rallentata in diverse zone della città, con congestioni che coinvolgono arterie centrali e periferiche. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure improvvise. La situazione potrebbe variare nelle prossime ore, secondo le ultime rilevazioni di Astral Infomobilità.
Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare sulle principali autostrade del territorio percorrendo via Aurelia si rallenta altezza Palidoro direzione Roma in via Cristoforo Colombo rallentamenti altezza via di Malafede direzione Eur sulla via Litoranea traffico rallentato con code tra Castel Fusano di Campo Ascolano nei due sensi di marcia percorrendo via Appia si rallenta a Frattocchie in prossimità dell'incrocio con via Nettunense direzione Roma ci spostiamo in via Nomentana un cantiere attivo rallenta il traffico a Fonte Nuova tra via Monte palombino e via Torre dei Tucci nei due sensi di marcia mercato Varazze ad Astral infomobilità è tutto il prossimo aggiornamento di zio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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