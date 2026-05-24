Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-05-2026 ore 16 | 25

Notizia in breve

Alle 16:25 del 24 maggio 2026, la viabilità a Roma e nel Lazio ha registrato rallentamenti e code su alcune arterie principali. La circolazione è rallentata in diverse zone della città, con congestioni che coinvolgono arterie centrali e periferiche. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure improvvise. La situazione potrebbe variare nelle prossime ore, secondo le ultime rilevazioni di Astral Infomobilità.