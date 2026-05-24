Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-05-2026 ore 15 | 25

Notizia in breve

Alle 15:25 del 24 maggio 2026, si segnala un incidente sulla viabilità di Roma. Il traffico risulta rallentato in alcune zone della città, con code che si estendono su diverse arterie principali. La circolazione è congestionata e si consiglia di evitare le tratte interessate o di utilizzare percorsi alternativi. La situazione è in aggiornamento e si attendono ulteriori comunicazioni da parte delle autorità competenti.