Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-05-2026 ore 13 | 25
Intorno alle 13:25 del 24 maggio 2026, la viabilità a Roma e nella regione Lazio è stata monitorata da Astral Infomobilità, il servizio di informazione sulla mobilità regionale. La redazione ha rilevato aggiornamenti riguardanti eventuali disagi, lavori o incidenti che influenzano il traffico locale. Non sono stati segnalati blocchi o deviazioni importanti in quel momento.
Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo sulla direttrice Roma Napoli risolto l'incidente avvenuto tra Valmontone il bivio per la diramazione Roma Sud in direzione Roma ora il traffico è regolare ci spostiamo sul Raccordo Anulare in via di risoluzione il tamponamento avvenuto in carreggiata interna permangono code tra Tuscolana e andiamo su via Cristoforo Colombo per chi viaggia verso Ostia Si procede a rilento tra via di Mezzocammino via di Acilia sulla via Litoranea file all'altezza di Campo Ascolano nelle due direzioni sulla Nettunense tra Aprilia via del Commercio sempre... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026
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Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2026 ore 13:25Alle 13:25 del 13 maggio 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio.
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