Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-05-2026 ore 13 | 25

Notizia in breve

Intorno alle 13:25 del 24 maggio 2026, la viabilità a Roma e nella regione Lazio è stata monitorata da Astral Infomobilità, il servizio di informazione sulla mobilità regionale. La redazione ha rilevato aggiornamenti riguardanti eventuali disagi, lavori o incidenti che influenzano il traffico locale. Non sono stati segnalati blocchi o deviazioni importanti in quel momento.