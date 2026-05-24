Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-05-2026 ore 12 | 25
Alle 12:25 del 24 maggio 2026, la rete di viabilità nella regione Lazio presenta aggiornamenti forniti da Astral infomobilità. La comunicazione riguarda lo stato attuale delle condizioni del traffico e eventuali interventi in corso sulla rete stradale. La piattaforma diffonde informazioni utili per gli automobilisti sulla situazione in tempo reale, senza indicazioni di chiusure o incidenti specifici. La pubblicazione si inserisce in un servizio quotidiano di aggiornamenti sulla mobilità locale.
Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo sulla direttrice Roma Napoli un incidente code tra Valmontone e il bivio per la diramazione Roma Sud in direzione Roma ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna a causa di un tamponamento in corsia di sorpasso si transita su carreggiata a ridotta con code tra Tuscolana e Appia a sud della capitale sulla statale Pontina rallentamenti qui per traffico tra il raccordo anulare via di Pratica verso Latina andiamo sulla Cassia Si procede a rilento tra raccordo anulare la Giustiniana a Viterbo è sempre nella stessa... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-05-2026 ore 12:25Alle ore 12:25 del 12 maggio 2026, la situazione della viabilità a Roma e nella regione Lazio viene aggiornata da Astral Infomobilità.
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