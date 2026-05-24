Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-05-2026 ore 11 | 25

Alle 11:25 del 24 maggio 2026, la viabilità della regione Lazio mostra traffico intenso in diverse zone della città. La rete stradale presenta rallentamenti, con alcune arterie principali che registrano code e congestioni. La segnaletica indica possibili restringimenti o lavori in corso in alcune aree, contribuendo a rallentare il flusso veicolare. Le autorità continuano a monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti in tempo reale.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo sulla statale Pontina risolto L'incidente è avvenuto in precedenza all'altezza di Castel di Decima in direzione Roma ora il traffico è regolare mentre nel senso opposto Ci sono rallentamenti qui per traffico tra il raccordo anulare via di Pratica ci possiamo proprio sul raccordo in carreggiata interna Si procede a rilento tra Tuscolana e Ardeatina traffico rallentato anche sulla roma-fiumicino tra raccordo anulare lo svincolo per La Roma Tarquinia in direzione Fiumicino andiamo sulla statale Aurelia file trattori in. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-05-2026 ore 11:25Alle 11:25 di oggi, il servizio di Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio.

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