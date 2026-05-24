Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-05-2026 ore 10 | 25

Alle 10:25 del 24 maggio 2026, Astral infomobilità segnala nuovamente problemi alla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La rete stradale presenta congestioni e rallentamenti, con alcune arterie principali interessate da code e deviazioni. Non sono stati comunicati incidenti o lavori in corso. La situazione resta monitorata e vengono aggiornati gli automobilisti tramite i canali ufficiali.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura segnaliamo un incidente sulla Statale che crea chiude all'altezza di Castel di Decima in direzione Roma ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna rallentamenti qui per traffico tra Tuscolana e Ardeatina è più avanti file tra Laurentina e ponti andiamo sulla statale Aurelia Si procede a rilento trattori in pietra e Palidoro verso Cerveteri Passiamo al trasporto ferroviario oggi domenica 24 Maggio sulla linea Roma Pisa fino alle ore 14 la stazione dei treni è sospesa tra Grosseto e Orbetello Per consentire... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 10:25Alle 10:25 del 5 maggio 2026, il servizio di infomobilità di Astral ha segnalato un episodio di traffico sul Raccordo anulare di Roma.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-05-2026 ore 07:25Alle 7:25 di questa mattina, la viabilità a Roma e nel Lazio presenta alcune criticità segnalate da Astral Infomobilità.

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