Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-05-2026 ore 09 | 25

Alle 09:25 del 24 maggio 2026, il servizio di Astral Infomobilità ha segnalato aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La comunicazione riguarda eventuali variazioni o disagi sulla rete stradale della regione. Il servizio fornisce informazioni in tempo reale per chi si sposta in zona, senza specificare dettagli su incidenti o lavori in corso. È possibile consultare ulteriori aggiornamenti attraverso i canali ufficiali di Astral Infomobilità.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si mantiene scorrevole sulle principali strade e autostrade della nostra regione rimosso l'incidente avvenuto in precedenza sulla A24 roma-teramo all'altezza della barriera Roma Est in direzione Teramo ora il traffico è regolare ricordiamo che per facilitare gli spostamenti fino alle 22 di questa sera sarà in vigore il blocco ai mezzi pesanti sulle autostrade il divieto riguarderà tutti i veicoli con Massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo Concludiamo con gli eventi oggi Ostia Per lo svolgimento di una manifestazione... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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