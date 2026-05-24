Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-05-2026 ore 09 | 25

Da romadailynews.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 09:25 del 24 maggio 2026, il servizio di Astral Infomobilità ha segnalato aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La comunicazione riguarda eventuali variazioni o disagi sulla rete stradale della regione. Il servizio fornisce informazioni in tempo reale per chi si sposta in zona, senza specificare dettagli su incidenti o lavori in corso. È possibile consultare ulteriori aggiornamenti attraverso i canali ufficiali di Astral Infomobilità.

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