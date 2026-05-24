Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-05-2026 ore 08 | 25
Alle 8:25 del 24 maggio 2026, la rete di viabilità a Roma e nel Lazio è stata aggiornata da Astral infomobilità. La comunicazione fornisce informazioni sulla situazione attuale del traffico e sulla mobilità nella regione, senza dettagli aggiuntivi o analisi. La redazione di Astral infomobilità ha diffuso il servizio di aggiornamento per informare gli utenti sulla viabilità in tempo reale.
Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si mantiene scorrevole in queste ore del mattino unica eccezione un incidente sulla A24 roma-teramo rallenta il traffico all'altezza della barriera Roma Est in direzione Teramo diamo uno sguardo al trasporto ferroviario oggi domenica 24 Maggio sulla linea Roma Pisa la circolazione dei treni è sospesa dalle ore 9 alle ore 14 tra Grosseto e Orbetello Per consentire la rimozione di un ordigno bellico variazioni per i treni alta velocità coinvolti Eva corse con buste per alcuni treni Intercity per i treni regionali... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026
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