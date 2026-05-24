Via Amundsen spazio pedonale Ecco l’area quieta scolastica | Socialità e memoria condivisa

Via Amundsen ora è uno spazio pedonale dedicato alla sicurezza e alla socialità nel quartiere Madonnina. L’area, chiamata “spazio quieta scolastica”, mira a favorire la memoria condivisa e la socializzazione tra residenti. La modifica si inserisce in un intervento più ampio per migliorare la vivibilità e la tutela degli spazi pubblici nel quartiere. La zona si caratterizza come un punto di incontro per la comunità, con attenzione alla sostenibilità e alla sicurezza urbana.

Il quartiere Madonnina si arricchisce di un luogo che risponde esattamente alle sfide di oggi: connettere la sicurezza urbana, la sostenibilità e la cura della comunità. Un bellissimo passo avanti per Modena. In via Amundsen è stata inaugurata l’ area quieta nel segno della partigiana modenese Gabriella Degli Esposti, nella zona fra la scuola primaria Giovanni XXIII e la secondaria di primo grado Cavour. La conclusione del progetto educativo Gabriella Degli Esposti mia madre da Memo il multicentro educativo del comune di Modena Sergio Neri in collaborazione con l’istituto storico di Modena, Centro documentazione donna e Anpi. Un progetto che... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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