Una ‘lezione’ molto particolare domani sera (ore 21) al Teatro delle Muse di Ancona. Pierpaolo Spollon sarà di scena con " La paternità spiegata malissimo ". Lo spettacolo è organizzato da Best Eventi. Biglietti in vendita sul circuito TicketOne www.ticketone.it e alla biglietteria del teatro (071.52525). Spollon è un DILF (Dad I’d Like to Fuck), l’acronimo che più rappresenta l’evoluzione del ruolo paterno nel contesto socioculturale in cui ci troviamo: scardina il sessismo di ‘mammo’ e lo rende decisamente più sexy del padre vecchio stampo, non facendogli per nulla perdere virilità, ma, anzi, facendogliene acquisire. Il monologo di Spollon diverte, ‘punge’, ma fa anche riflettere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Vi spiego malissimo la paternità"

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Paternity Test Gone Wrong on Paternity Court

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Pierpaolo Spollon e “La paternità spiegata malissimo” al Politeama GenoveseGiovedì 21 aprile, un attore salirà sul palco del Politeama Genovese per presentare il suo monologo intitolato “La paternità spiegata malissimo”.

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Si parla di: Vi spiego malissimo la paternità; Caos orologi e resellers a Milano, Ruzza: Vi spiego il fenomeno. Ormai conta più l’apparire che l’essere.

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