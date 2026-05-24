Vi spiego malissimo la paternità

Da ilrestodelcarlino.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una ‘lezione’ molto particolare domani sera (ore 21) al Teatro delle Muse di Ancona. Pierpaolo Spollon sarà di scena con " La paternità spiegata malissimo ". Lo spettacolo è organizzato da Best Eventi. Biglietti in vendita sul circuito TicketOne www.ticketone.it e alla biglietteria del teatro (071.52525). Spollon è un DILF (Dad I’d Like to Fuck), l’acronimo che più rappresenta l’evoluzione del ruolo paterno nel contesto socioculturale in cui ci troviamo: scardina il sessismo di ‘mammo’ e lo rende decisamente più sexy del padre vecchio stampo, non facendogli per nulla perdere virilità, ma, anzi, facendogliene acquisire. Il monologo di Spollon diverte, ‘punge’, ma fa anche riflettere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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