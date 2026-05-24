Il vescovo terrà una serie di cresime tra la Cattedrale e Courmayeur nei prossimi giorni. Gli appuntamenti si svolgeranno in diversi borghi della valle, coinvolgendo varie comunità locali. Le cerimonie sono programmate in specifici luoghi di culto, con alcune previste presso la chiesa principale della Cattedrale e altre in piccoli centri del territorio. La visita si concentrerà sui momenti di celebrazione religiosa e incontro con le parrocchie.

? Punti chiave Dove si svolgeranno esattamente gli appuntamenti tra la Cattedrale e Courmayeur?. Quali borghi della valle ospiteranno il Vescovo nei prossimi giorni?. Perché la Pentecoste è legata alla missione del Vescovo nelle valli?. Come si collega il messaggio del Papa alla realtà delle comunità?.? In Breve Tour tra le valli dal 24 al 31 maggio 2026.. Trasferta del Vescovo a Roma dal 25 al 28 maggio per Assemblea C.E.I.. Celebrazioni a Saint-Vincent il 30 maggio alle 15.00 e a Nus alle 18.30.. Riti finali a Brusson, Quart e Chambave domenica 31 maggio.. Il Monsignore celebrerà le Sacre Cresime per l’unità parrocchiale in diverse località tra la Cattedrale e Courmayeur questa domenica 24 maggio 2026, segnando un importante momento di passaggio per i fedeli delle valli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vescovo nelle valli: un tour di Cresime tra Cattedrale e Courmayeur

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